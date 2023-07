Praktikum oder erster Job: Wo Berufseinsteiger am meisten verdienen

Ferialjobs und Sommerpraktika haben gerade Hochsaison. Oft sind sie der erste BerĂŒhrungspunkt mit der Berufswelt. Doch wo gibt es die lukrativsten Praktika und welche Tipps sollte man vor dem Berufseinstieg beachten? Die Recruiting-Plattform Stepstone hat das genauer unter die Lupe genommen.

Das Interesse an neuen ArbeitskrĂ€ften in Österreich ist groß. In den vergangenen drei Jahren stiegen die Stellenausschreibungen fĂŒr „Young Professionals“ (junge BerufstĂ€tige) um 25 Prozent und die Zahl der PraktikumsplĂ€tze um sogar 35 Prozent. In der IT-Branche und im Finanz- und Rechnungswesen ist die Nachfrage am grĂ¶ĂŸten. Im Vorjahr gab es in beiden Bereichen jeweils ĂŒber 4.000 Stellenanzeigen am Markt. Allein im Finanzwesen sind das 46 Prozent mehr Jobs im Vergleich zu 2019, so die Autoren.