Postgraduale Weiterbildung: Was der Titel wirklich bringt

KURIER: Herr Hohensee, von vielen Universitäten wird eine postgraduale Weiterbildung gerne als Karrierebooster bezeichnet. Was ist ein solcher Abschluss in der Praxis wirklich wert?

Jens Hohensee: Angesichts der Tatsache, dass Karrieren in den vergangenen Jahren immer stärker auf Internationalität ausgerichtet wurden, kann ein solcher Abschluss an einer internationalen Hochschule die Karriere in Schwung bringen. Aus meiner Sicht ist er definitiv zu empfehlen.

Obwohl die Investitionen groß sind.

Ja, viele Unternehmen haben die Bedeutung der hochschulischen Weiterbildung aber erkannt und bieten Mitarbeitern eine sogenannte „Educational Leave of Absence“ oder sind bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Im Kampf um die besten Talente ist das definitiv eine Strategie, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.