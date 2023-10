Porr-Geschäftsführer: „Es ist nicht die Religion oder die sexuelle Orientierung, die zählt“

Almaaloly ist österreichischer Staatsbürger. Seine ursprüngliche Heimat aber ist Syrien. Als 2012 ein Priester seines Dorfes von Kämpfern des Islamischen Staats getötet wurde, spitzte sich die Lage zu. Irgendwann war auch Almaalolys Leben bedroht. Er floh.

Von Damaskus über die Türkei und mit dem Boot nach Griechenland. Das Ziel war Deutschland. „Österreich ist klein, nicht so bekannt“, erklärt er. Doch die freiwilligen Helfer, die ihn an der österreichischen Grenze so herzlich in Empfang nahmen, bewegten ihn dazu, hier zu bleiben.

Er konnte kein Wort Deutsch, brachte aber eine technische Ausbildung mit. Also holte er den Lehrabschluss nach, bewarb sich bei Porr, denn dort sei man „sehr akzeptiert“, hörte er in Gesprächen. Und fand Bestätigung.