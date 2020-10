Pinke Suppe im Blumenstöckl

Wo früher Beethoven ins Gasthaus zum Alten Blumenstöckel einkehrte, trifft heute josephinische Architektur, modernes Interieur auf thailändisches Streetfood. Und diese Kombination funktioniert hervorragend. Im Haus des Alten Blumenstöckel, in der Wiener Ballgasse im ersten Bezirk, hat sich das thailändische Restaurant All Reis Bangkok Streetfood eine zweite Dependance eröffnet. Mit Streetfood-Ambiente von Bangkoks Straßen hat das kleine Restaurant in der de-facto Fußgängerzone aber weniger zu tun. Lediglich das Essen überzeugt mit seiner Authentizität. Eine Warnung an die europäischen Gaumen: Scharf bedeutet scharf. Ein besonderer Augen- und Gaumenschmaus ist die Yen Ta Fo Tom. Eine würzige pinke Nudelsuppe (Bild unten) mit jeder Einlage, die man sich nur wünschen kann: Mini Fisch-Pancakes, Fischbällchen, Fleischbällchen, Wonton, Tintenfisch, Thai Morning Glory und Sojabohnen-Sprossen. Und: Man kann Covid-konform draußen speisen und genießt dabei Exotisches in historischem Flair.