Philipp Maderthaner: "Schluss mit Politik"

Aber warum wollen Sie das nicht mehr sein? Ist doch sicher sehr spannend – und bringt auch noch gutes Geld.

Es ist spannend und aufregend, aber zu einem sehr hohen Preis. Nämlich ein an Unmenschlichkeit grenzender Arbeitseinsatz und eine an Unmenschlichkeit grenzende emotionale Belastung. Ich habe mir das jetzt einige Male reingezogen und ich muss sagen, ich genieße viel mehr die gestalterische Möglichkeit als Unternehmer. Aber keine Sorge, ich gehe ja nicht in Frühpension.

Sie glauben tatsächlich, dass Sie zum nächsten Kurz-Wahlkampf ’Nein’ sagen können?

Mit Sicherheit. Ich bin mit Leib und Seele Unternehmer, das beschäftigt mich 100 Prozent meiner Woche, und ja: drei Mal habe ich für Kurz aus tiefer Überzeugung und aus persönlicher Verbundenheit im Wahlkampf ein Ausmaß an persönlichem Engagement gezeigt, das ich sonst nirgends mehr habe. Diese Ausnahmerolle ist sehr breit beleuchtet worden, aber noch einmal: es ist nicht mein Business. Ich bin Unternehmer, wir machen begeisternde Kampagnen für unsere Kunden und ich will in Zukunft andere Unternehmer stärken. Das ist mein Leben.

Ihre liebste Auszeichnung ist deshalb auch „Unternehmer des Jahres 2019“. Sie wollen wieder mehr führen und weniger operativ tätig sein.

Absolut. Seit elf Jahren mache ich Kampagnen, das waren mehr als 300. Dazu 13 oder 14 Wahlkämpfe. Ich habe gezeigt, dass ich das kann. Ich denke aber, dass das jeder, der es so lange macht, wie ich, am Ende gut machen wird. Ich bin ja kein sonderliches Genie. Ich habe mir einfach viel angeeignet und viel gelernt. Die wahre Kunst aber ist: kann ich etwas schaffen, das größer ist als ich selbst. Ich will in der Lage sein, ein Unternehmen aufzubauen, das erfolgreich ist. Das ist mein Erfolgsmaßstab. Daran messe ich mich.

Ihre neue Firma heißt „Business Gladiators“, was macht sie und was will sie erreichen?

Die Firma hat eine wunderbare Grundidee: ich will Unternehmerinnen und Unternehmer dabei helfen, in einer veränderten Zeit erfolgreich zu sein. Ich habe einen Weg durchs Dickicht gefunden, wie man es anlegen muss, um erfolgreich zu sein. Zentral sind dabei die Fragen: Wie geht es den Unternehmern selbst? Wie geht es den Mitarbeitern? Kann die Firma Kunden begeistern?