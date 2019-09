Péter Horváth: „Controller ist die beste Ausbildung zum CEO“

Controlling wird immer wieder auch mit Kontrolle in Verbindung gebracht. Das mögen viele nicht.

Ich hasse das. Das gefällt mir überhaupt nicht. Im Englischen heißt „control“ steuern und lenken, es hat einen positiven Touch. Die wörtliche Übersetzung aus dem Englischen hat das so reduziert. Aber natürlich: Wenn Sie etwas planen, möchten Sie wissen, was Sie tun müssen, um Ihre Ziel zu erreichen – da ist Kontrolle natürlich auch dabei. Ich versuche mich aber als Missionar zu betätigen im Sinne des Positiven im Controlling-Begriff.

Was ist das Positive?

Der Gedanke, Zahlen seien trocken, ist falsch. Zahlen können sehr, sehr aufregend sein. Den Controller müssen Sie sich als eine Art Navigator vorstellen, der für den Kapitän Informationen sammelt, auswertet und ihm sagt: Pass auf, in die Richtung musst du fahren, wenn du dein Ziel erreichen willst! Pass auf, da rechnen wir mit einem Eisberg! Der Controller hilft als eine Art Lotse, um ein Unternehmen auf Kurs zu halten. Das ist absolut spannend und kreativ.

Kreativ? Wie viele Entscheidungen werden in Unternehmen auf Basis von Zahlen getroffen?

Auf der Tages- und operativen Ebene: 99 Prozent. Aber: Wenn Sie die längerfristige Unternehmensstrategie betrachten und sich überlegen müssen, wo Ihre Marktchancen sind und wohin sich das Unternehmen entwickeln könnte, wird die Rolle der Intuition und der Kreativität natürlich sehr sehr groß. Ein guter Controller kann da unterstützen, aber das i-Tüpfelchen ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung, die mit Risikobereitschaft zu tun hat.

Man hat den Eindruck: In Krisenzeiten werden Controller und zahlenbasierte Entscheidungen wichtiger. In Zeiten der Hochkonjunktur lässt man wieder mehr Kreativität und Intuition zu. Kann man die Relevanz des Controllers am Konjunkturzyklus festmachen?

Nein. Auch in schwierigen Unternehmenssituationen sind Kreativität und Intuition wichtig. Wenn es darum geht, Kosten zu sparen, muss ich als Geschäftsführer kreativ sein, um nicht an der falschen Stelle zu sparen. Eine Unterstützung mit Zahlen des Controllers ist hier eine Wohltat. Ich finde es auch falsch, dass wir als Managementberater mit einem Rasenmäher über das Unternehmen gehen und alle Kosten gleichmäßig senken. Gerade in der Krise ist es manchmal erforderlich, an der einen Stelle zu sparen und an anderer wiederum zu investieren.