PET to PET recycelte 2022 1,3 Milliarden Flaschen

Die PET to PET Recycling Österreich GmbH mit Sitz in MĂŒllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat 2022 32.900 Tonnen PET-Material aus rund 1,3 Milliarden Flaschen wiederverwertet. Im Vergleich zum Vorjahr (27.300 Tonnen) entspricht dies einer Steigerung der Verarbeitungsmenge von 20 Prozent. In einer Aussendung am Dienstag sprach das Unternehmen von einem "Recycling-Rekord".

Energiepreise als Herausforderung

2022 sei fĂŒr die Wiederverwertungsindustrie in Österreich von wirtschaftlichen Herausforderungen geprĂ€gt gewesen, wurde auf die extreme Entwicklung bei den Energiepreisen verwiesen. "Wir freuen uns sehr, dass wir das Jahr 2022 entgegen allen Herausforderungen so erfolgreich abschließen konnten", erklĂ€rten die GeschĂ€ftsfĂŒhrer Christian Strasser und Thomas Billes.

Neuerungen im Unternehmen

Das Unternehmen erweiterte 2022 außerdem die GrundstĂŒcksflĂ€che um rund 19.000 Quadratmeter, wobei im Zuge dessen archĂ€ologische Funde aus der Bronzezeit zum Vorschein kamen. Diese wurden bei der JubilĂ€umsfeier - PET to PET feierte sein 15-jĂ€hriges Bestehen - der Öffentlichkeit prĂ€sentiert. Auch in der Recycling-Anlage wurden Verbesserungen umgesetzt.

Neuerungen sind auch dieses Jahr geplant: "Bis Mitte des Jahres sind die Installation der Überdachung der neuen LagerflĂ€chen sowie die Montage der PV-Module geplant. Die Photovoltaik-Anlage wird eine FlĂ€che von 6.400 Quadratmeter mit einer Leistung von rund 1,2 MWp aufweisen", kĂŒndigte Strasser an. Der gesamte erneuerbare Strom werde zu 100 Prozent in der eigenen Recyclinganlage eingesetzt.