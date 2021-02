Pensionslücke: Finden mehr Menschen Arbeit, wenn Boomer gehen?

Die Zahl 65 markiert eine Grenze. Sie teilt die Gesellschaft – in Menschen, die das Pensionsantrittsalter erreichen und aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden – und jene, die voll im Berufsleben stehen. In den kommenden Jahren wird die Gruppe 65-Plus immer mehr an Gewicht gewinnen.

Seit heuer gibt es nämlich erstmals mehr Menschen über 65 als unter 20. Diesen Umstand verdanken wir den geburtenstarken Jahrgängen der 1960er Jahre, die die sogenannten Baby-Boomer hervorgebracht haben. Und den sinkenden Geburtenzahlen der darauffolgenden Jahrzehnte.

100.000 mehr Pensionisten

Diese Baby-Boomer gehen nun in Pension und lösen aufgrund ihrer Gruppengröße eine wahre Pensionierungswelle aus. „In normalen Jahren gehen grob 100.000 Menschen alters- und krankheitsbedingt in Pension“, erklärt die Ökonomin Christine Mayrhuber vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) im KURIER-Gespräch.