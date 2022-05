Passiv-aggressive Mitarbeiter: Wie Führungskräfte mit ihnen umgehen sollten

Sie verzögern Aufgaben absichtlich, leugnen offensichtliche Konflikte hartnäckig, verbreiten schlechte Stimmung und können trotz spürbarem Wutpegel sagen: „Kein Problem, das erledige ich gerne.“ Teammitglieder mit einem passiv-aggressiven Persönlichkeitsstil machen es Führungskräften nicht einfach. Wirtschaftspsychologin und Psychotherapeutin Evelyn Summhammer erklärt, wie man dennoch eine gute Zusammenarbeit gestalten kann.

KURIER: Warum ist das Führen von passiv-aggressiven Mitarbeitern oft schwierig?

Evelyn Summhammer: Weil diese in negativen Situationen ihre Bedürfnisse und Gefühle nicht transparent zeigen. Und da man nicht weiß, wie es dem anderen wirklich geht, was er denkt und braucht, kann man Themen nicht offen besprechen und Konflikte nicht offen lösen. Bei passiv-aggressiven Verhaltensweisen kann man nur erkennen, dass etwas nicht passt – aber niemals was. Dadurch braucht es oft viel Zeit und Geduld, um Konflikte zu lösen. In Unternehmen behindert das effizientes Arbeiten und Abläufe.

Sind Menschen mit passiv-aggressiven Tendenzen automatisch schlechtere Mitarbeiter?

Kein Mitarbeiter ist „schlecht per se“. Sie sind nur schwierig zu führen und es ist schwierig, mit ihnen zu kooperieren. Da eine offene und transparente Kommunikation nur bedingt möglich ist, werden diese Mitarbeiter oft zum Außenseiter, weil es für Menschen, die gerne effizient und transparent arbeiten, unangenehm ist, die verdeckten Verhaltensweisen zu entschlüsseln.

Wie erleben Menschen mit passiv-aggressivem Persönlichkeitsstil die Arbeitswelt? Welche Settings sind für sie besonders schwierig?

Autoritäre, dominante oder sehr direkt konfliktschürende Menschen sind sicherlich eine große Herausforderung.