"Pants on fire" für Politiker-Lügen

KURIER-Korrespondentin

Lilly Maier, 21, studiert Geschichte an der renommierten Ludwig-Maximilians-Universität ( LMU) in München. Dieses Wintersemester nimmt die Wienerin am „ Washington Semester Program“ mit Spezialisierung „Journalism and New Media“ an der American University in Washington D.C. teil. Bis Februar berichtet Lilly Maier etwa ein Mal pro Monat an dieser Stelle (immer samstags im Karrieren-KURIER) als Korrespondentin über das Studieren, ihr Praktikum bei Politifact.com – einer Online- Plattform der Tampa Bay Times – und über das Studentenleben in Washington.