Abwesenheitsnotizen im Test: Was Ihr Stil verrät

Es ist Sommer und damit die Hochzeit der Abwesenheitsnotizen. In den automatisierten Antworten, die Menschen im letzten Moment einstellen, bevor sie auf Urlaub sind, steckt oft wenig Wesentliches, dafür aber sagen ihre Form und ihr Stil viel über den Absender aus.

Erreicht haben uns kürzlich folgende Ausformungen:

Typ „Kurz und knapp“ – der Einzeiler kommt so unfreundlich, dass man den gesamten Unmut des Senders spüren kann.

Typ „Sorglos“ – ist gespickt mit Rechtschreibfehlern und offenbar falschem Rückkehrdatum (weil in der Vergangenheit liegend).