Online-Handel: Das Ende der Gratis-Retouren

Laut dem Handelsverband Österreich sind die Gratis-Retouren einst eingeführt worden, um den Menschen die Scheu vor dem Online-Handel zu nehmen. Schon in den vergangenen Jahren hätte sich aber eine Abkehr von diesem Geschäftsmodell gezeigt, um besonders unbedachte Bestellungen zu reduzieren. Die Kosten für Retouren - insbesondere im Modebereich - seien für die Unternehmen nämlich enorm und würden für viele Händler zu den größten wirtschaftlichen Herausforderungen zählen, sagt Geschäftsführer Rainer Will .

"Zusätzlich müssen die Artikel wieder ins Lager integriert, die Retoure im Warenwirtschaftssystem rückgeführt und von der Buchhaltung rückgerechnet werden", erklärt Will. Dazu kommt die Abschreibung der Abwertung der Ware.

"Im Fashion-Bereich liegt die Retourenquote im langjährigen Schnitt zwischen 40 Prozent und 60 Prozent. Zum Vergleich: Im Elektro- und Elektronikhandel sind es etwa 10 Prozent, bei Büchern oder Sportartikeln liegen die Retourenquoten im einstelligen Bereich", betont Will.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will

Was ebenfalls problematisch ist: Bei einem Teil der retournierten Ware ist kein regulärer Wiederverkauf mehr möglich – diese kann nur noch mit hohen Rabatten verkauft oder muss eventuell sogar entsorgt werden.

Ein weiterer Punkt, der Unternehmen zum Umdenken bewegt, ist die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Im Zuge dieser müssen Unternehmen ihre Klimabilanz offenlegen. Retouren sind hier laut dem Handelsverband ein relevanter Aspekt. "Unternehmen stehen also unter wachsendem Druck, ihre Emissionen zu senken und nachhaltiger zu wirtschaften. Jede Retoure verursacht im Schnitt 500 Gramm zusätzliches CO₂", erklärt Will. Auch bei vielen Kunden würden die Emissionen und der Verpackungsmüll in den Fokus rücken.

"Eine zumindest teilweise Herstellung der Kostenwahrheit ist deshalb durchaus im Sinne aller", meint Will.