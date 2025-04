Der Logistikriese DHL will in den Wochen vor Weihnachten neue Zusatzgebühren für Geschäftskunden erheben, die Pakete über sein Netzwerk versenden.

Der Konzern aus dem deutschen Bonn plane, Händlern zusätzlich zur bereits existierenden Peak-Gebühr für die Hauptsaison um die Feiertage von 19 Cent "auch noch eine 'Black-Friday-Sonderabgabe' von satten 50 Cent pro Paket aufzubürden", teilte der Bundesverband Onlinehandel am Dienstag mit.

Der Aufschlag solle in den zwei mengenstärksten Wochen während der Black Week und Cyber-Week vom 24. November bis 7. Dezember 2025 gelten, hieß es weiter. Er solle zusätzlich zum Peak-Zuschlag von 19 Cent erhoben werden, der vom 1. November bis 31. Dezember für Geschäftskunden anfällt. Kunden könnten dies aber umgehen, indem sie ihre Pakete bereits außerhalb der Hochsaison in das Zustellnetz einspeisen. Der Preisaufschlag sei erforderlich, da DHL die Kapazitäten in dem Zeitraum "durch sehr teure Zusatzmaßnahmen" erweitere, um die erforderlichen Ressourcen für die Bearbeitung der Paketflut bereitzustellen. Im vergangenen Jahr wurden rund um die Schnäppchen-Woche Cyber Week Spitzenwerte von fast 12 Millionen bearbeiteten Sendungen pro Tag erreicht.