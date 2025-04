Im Geschäft ist es einfach, sich für die richtige Größe oder die passende Farbe eines Kleidungsstücks zu entscheiden. Beim Online-Shoppng braucht es dafür aber häufig mehrere Anläufe - drei Schuhgrößen bestellt, zwei gehen retour. Diese Praxis führt bei Zalando zu einer hohen Anzahl an Rücksendungen, gegen die sich das Unternehmen nun wehren will. Zalando sperrt Konten von Kunden, die zu viel zurückschicken. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bestätigt, dass es auch in Österreich zu Kontosperren kam.