Ohne Titel

Mehr als ein Drittel der Studierenden in Österreich schmeißt die Uni. Die häufigsten Gründe dafür erfasste 2008 das Hochschul-Informations-System: Leistungsprobleme und finanziellen Schwierigkeiten. Besonders die langen Studien wie Medizin würden viele zwingen, ihre Entscheidung mittendrin zu überdenken. Weil die Zeit läuft, man endlich Geld verdienen will, weil man eine Idee hat und sie nicht im Hörsaal-Trott untergehen lassen will. Viele halten bis knapp vor dem Diplom durch – und schmeißen im letzten Moment, vor der Abschlussprüfung oder der Abschlussarbeit, alles hin. Was auf den ersten Blick wie Aufgeben aussieht, ist in Wahrheit Befreiung für sie.

„Es ist ein klares Signal da: Bald ist etwas Großes zu Ende. Da wird plötzlich die Sinnhaftigkeit des Ganzen hinterfragt“, sagt Gottfried Großbointner, Psychotherapeut an der Psychologischen Beratungsstelle für Studierende. Viele bekämen dann Panik. „Sie merken: Da, wo es hin soll, will ich gar nicht hin. Wenn ich jetzt abschließe, kann ich nicht mehr raus.“ Dass mit dem Abbruch viele Jahre, der Titel und damit auch bessere Chancen am Arbeitsmarkt weggeworfen werden, ist in dem Moment egal. „Diese spezielle Sicherheit, diesen einen Beruf, diese Umgebung und dieser Typ Mensch sein – das wollen die Studierenden alles einfach nicht mehr.“

Kommen Zweifel auf, kommt der Stein des Abbruchs ins Rollen. Es folgen schlaflose Nächte, beklemmendes Bauchweh, Hadern mit sich selbst: „Darf man überhaupt abbrechen? Darf ich abbrechen?“ Eltern und Freunde werden vor den Kopf gestoßen, Erwartungen nicht mehr erfüllt. Man steht unter Rechtfertigungsdruck. Eine Front der Verständnislosigkeit baut sich auf. Doch der Wille, kein Teil eines Systems mehr zu sein, beflügelt letztendlich zum Uni-Aus – man kann einfach nicht anders.

Mit Elan etwas Neues anzupacken und selbstbewusst zu bleiben, ist unter diesen Umständen nicht einfach. „Studierende können zum Abbruch nur stehen, wenn sie ihre Umgebung so nimmt, wie sie sind. Und sie nicht nach ihrer Fassade, einer fixen Vorstellung, beurteilt werden“, so Großbointner.