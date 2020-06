Österreichs Chefs herrschen gerne

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Einbeziehung von Mitarbeitern in Entscheidungen in den Chefetagen ebenso gängig geworden ist wie das Delegieren von Aufgaben. Dennoch: Nur ein Teil der Führungskräfte ist bereit, sich vollständig auf die eigenen Mitarbeiter zu verlassen. 68,3 Prozent der österreichischen Manager gaben an, ihren Mitarbeitern zwar in einem gewissen Ausmaß zu vertrauen, aber dennoch alles kontrollieren zu wollen. Interessant ist der signifikante Unterschied zu den CEE-Führungskräften, die nur zu 46,6 Prozent dieser Ansicht waren. Dazu sagt Andreas Tiefengraber, Studienleiter und Principal bei Roland Berger: "Im Vergleich zu den CEE-Ländern sehen sich österreichische Manager stärker als Kontrollorgane und wirken weniger kommunikativ."

Ein weiterer deutlicher Unterschied besteht darin, dass Führungskräfte aus Zentral- und Osteuropa ihre Autorität stärker in ihrem Know-how begründet sehen. 95,4 Prozent aller CEE-Manager gaben an, Expertise und Wissen als Basis für ihre Autorität zu betrachten. Aber nur 42,6 Prozent der österreichischen Führungskräfte sind dieser Meinung. Die Österreicher herrschen also eher ob ihrer Position.

Unterschiede wurden auch im Zugang zum Thema "Networking" sichtbar. Auch hier sind die CEE-Manager aktiver. Während 77 Prozent der CEE-Manager angaben, ihre Netzwerke aktiv zu nutzen, war das nur bei 65 Prozent der österreichischen Führungskräfte der Fall. Beim Netzwerken setzen rund 57 Prozent aller Befragten auf professionelle Strukturen wie Interessenvertretungen, gefolgt von Online-Netzwerken und Sportvereinen.