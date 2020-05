Nur für Männer

Draußen regnet es, die Tür zum Brothers’ Barbershop ist trotzdem weit geöffnet. Drinnen untermalt Rockabilly-Musik das flotte Arbeiten der zwei Barbiere, es duftet nach Zitrone und feinen Pomaden. Lose hängende Glühbirnen geben dem 120 Quadratmeter großen Raum, der mit Holz, Kacheln und Ziegelsteinen verkleidet ist, einen "rough style". Neben den vier Vintage-Friseurstühlen lehnen edle Räder und eine E-Gitarre an der Wand. In dieser Wohnzimmerathmosphäre warten fünf fesche Männer auf ihren Termin.

Knapp eine Woche nach der Eröffnung des Rasier- und Friseurladens Brothers’ Barbershop in der Neubaugasse 81 in 1070 Wien ist dieser voll. Im Minutentakt kommen neue Kunden, wollen im Geschäft aber wieder umdrehen – es ist zu viel los. Ilja Sovtsov, dem 25-jährigen Gründer, gelingt es aber, jeden zum Bleiben zu bewegen. "Wir haben frische Limonade gemacht", grinst er nach dem Handshake. Bei manchen fragt er "Darf’s ein Whiskey sein?".

Sovtsov führt jeden durchs Geschäft, erklärt das Arbeitsprinzip, Preise und Produkte. Sein Bruder und Mitbegründer Ivan Perevarin, 29, steht hinterm Tresen. Auch er ist mit Kunden im Gespräch – am Telefon. "Wir sind gerade jeden Tag komplett ausgebucht", lacht er stolz. Was die beiden Brüder hier anbieten, hat scheinbar vielen gefehlt: echte, traditionelle Barbier-Kunst in exklusivem Ambiente. Hier erhält Mann Gesichtsmassagen, Kompressen, den Schnitt mit Klinge, edles Rasierwasser und feinstes Wachs in den Bart und ins Haar geknetet.

Sovtsov sagt, Brothers’ Barbershop wäre der erste echte Barbershop in Wien. Ein Rundum-Wohlfühlort für den Mann von Welt. Das Angebot richte sich aber nicht nur an Hipster – die Zielgruppe seien 17- bis 70-Jährige, mit und ohne Bart, die exklusives Service genießen wollen. "Es kommen Studenten, aber auch Geschäftsleute, Botschafter und Expats – Gentlemen eben", so Sovtsov.

Den Haarschnitt gibt’s hier ab 36 Euro, für 65 Euro gibt es die Kombination von Schnitt und Rasur. Die Geschäftsidee ist unkompliziert und skalierbar, die Gründer zudem schwer motiviert. Sie machen hier keinen Liebhaberei-Laden, Brothers’ Barbershop soll der erste Shop einer Kette werden. Noch beschäftigen die Brüder zwei Barbiere, sie selbst sind Geschäftsführer. In den kommenden Monaten wollen sie aber 50 Friseurstühle in Wien und weitere in ganz Österreich haben. Um die Qualität in den Shops gleich hoch zu halten, überlegen sie, ihre Barbiere zum Ausbilden nach London zu schicken.