Nur Affen schreiben Wut-Mails: Wenn die Evolution im Job durchschlägt

Seit 20 Jahren beobachtet der Evolutionsbiologe Gregor Fauma das Verhalten der Menschen – am liebsten im beruflichen Alltag. Dort kommt unsere animalische Veranlagung nämlich ganz besonders zur Geltung.

KURIER: Im Berufsleben werden wir gerne zum Tier – wie äußert sich das?

Gregor Fauma: Indem wir Pfauenräder schlagen und uns größer machen, als wir eigentlich sind. Wir uns im Licht wichtiger Personen sonnen und darauf achten, in der Nähe von Führungskräften gesehen zu werden. Das machen Affen genauso wie wir.

Rüden markieren – wie demonstrieren Menschen ihren Rang?

Menschen zeigen mit der Gehgeschwindigkeit weltweit ihren sozioökonomischen Status. Das haben wir auf vielen Straßen in Europa getestet. Je höher das Ansehen des Berufs und das Einkommen ist, desto schneller gehen wir.

Weil die eigene Zeit so kostbar ist?

Nein, das wäre die positive Deutung. Es ist ein Darstellen von körperlicher Fitness. Nur die absoluten Alphas, die ganz oben stehen, haben das nicht mehr notwendig. Die gehen wieder so langsam wie die untersten der beruflichen Nahrungskette.

Bin ich erfolgreich, kann ich das Faultier mimen?

Das Symbol der Macht muss nicht gezeigt werden, wenn man sie hat. Deswegen sagen alle mächtigen Menschen, die man nach Macht fragt, dass es sich hier um eine unwichtige Sache handelt.

Wo wäre es sinnvoll, sich von unseren tierischen Freunden abzuheben?

Die Reaktion in der Wut ist das tierische Erbe. Stellen wir uns Folgendes vor: Ein Ferialpraktikant korrigiert den langjährigen Mitarbeiter in einer Sitzung vor dem Chef. Selbst wenn der Praktikant inhaltlich im Recht sein sollte, wird ihm der Bloßgestellte später ein Bein stellen. Dabei würden wir Menschen uns das Sapiens nur dann verdienen, wenn wir nicht so reagieren würden.