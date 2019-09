Noise-cancelling-Kopfhörer: Wer besteht den Großraumbüro-Test?

Der Chef, der alle paar Minuten etwas zuruft. Kollegen, die am Nebentisch tratschen. Die ständigen Vorbeigeher, die Stehenbleiber, die, für die bloßer Augenkontakt eine Einladung zum Stören ist. Nichts gegen Kollegialität, aber im Großraumbüro ist man wirklich nie allein. An manchen Tagen ist an konzentriertes – und daher gutes – Arbeiten nicht zu denken.

Außer unter Kopfhörern

Je größer die sind, desto besser. Aus zwei Gründen: So signalisieren sie schon aus der Ferne, dass hier jemand auf gar keinen Fall gestört werden will. Beiläufiger Augenkontakt hin oder her. Zweiter Grund: Verdecken die Kopfhörer die ganze Ohrmuschel, fühlt man sich allein durchs bloße Aufsetzen besser vom Trubel rundherum abgeschirmt.

Aber welche halten wirklich, was sie versprechen, nämlich: Geräusche zu unterdrücken und Konzentration zu fördern? Wir haben uns die gängigsten Wireless-Modelle der großen drei Anbieter Sony, Bose und Sennheiser angehört. Und nach zwei Monaten befunden: Es gibt einen Geräuschunterdrückungs-Sieger, einen Design-Sieger und eine solide Wahl.