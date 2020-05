Noch gescheiter? Werden wir nicht

Seit 10 Jahren beschäftigt sich der Psychologe Jakob Pietschnig (geboren 1982) mit Intelligenz, seit acht Jahren im Speziellen mit dem Flynn-Effekt. In einer groß angelegten Metastudie an der Universität Wien hat Pietschnig gemeinsam mit Kollegen Martin Voracek die Daten von vier Millionen Personen aus 31 Ländern und insgesamt 217 Papers ausgewertet. Das Ergebnis: der Flynn-Effekt (bekannt seit 1984), also die kontinuierliche Zunahme des IQs von drei Punkten alle zehn Jahre, bremst sich massiv ein. Das wissenschaftliche Paper ist vergangene Woche erschienen.