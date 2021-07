Nie wieder Gastro: Warum in der Branche wirklich das Personal fehlt

"Die Arbeit im Tourismus war mein Kindheitstraum. Aber nach sechs Jahren konnte ich nicht mehr. Ich musste aufhören“, erzählt Christina Ritter. Sie hat ihrem Herzensberuf, wie sie ihn nennt, im Tourismus, nach sechs Jahren den Rücken gekehrt. Und sie ging mit einem Burnout und einer daraus resultierenden Epilepsie- Erkrankung.

"arbeitsunwillig"

Die Schärfe mit der die aktuelle Debatte über den Personalmangel in Gastro und Tourismus geführt wird – die Rede ist dabei von arbeitsunwilligen ehemaligen MitarbeiterInnen – kränkt sie persönlich. „Das Pensum und der Leistungsdruck sind enorm, die Bezahlung reicht oft nicht zum Leben. Wenn ich an die Wertschätzung der Gäste denke, bekomme ich zwar heute noch Gänsehaut, aber ich kann mir davon nichts kaufen oder die Miete zahlen“, erzählt sie im KURIER-Gespräch. Ritter denkt nicht als einzige so.

Viele Abgänge

Wenige Branchen erleben eine dermaßen hohe Personalfluktuation, wie die Gastronomie und der Tourismus. "Es ist fast üblich, dass man sich nach einem halben Jahr in einem gänzlichen neuen Team wiederfindet. Viele machen eine Fachausbildung, beginnen zu arbeiten und gehen nach kurzer Zeit, weil es ihnen zu viel wird“, erzählt Ritter. Laut Arbeiterkammer (AK) gibt es keine Branche, in der häufiger gegen Arbeitsrecht verstoßen wird.

Bekanntes Problem

Anders als weitläufig kolportiert, ist der Mangel in Gastro und Tourismus kein reines Symptom der Krise, sondern liegt im Wesen der Branche. Der Personalmangel in diesem Sektor wird seit Jahren bejammert. Lockdowns und die Arbeitsmarktkrise haben das Problem aber mit scheinbar neuer Brisanz aufs Tableau gebracht.

Die Äußerungen von manchen ArbeitgeberInnen und ihren VertreterInnen, wonach Arbeitslose "arbeitsunwillig“ seien und sich „in der sozialen Hängematte ausruhen“ würden, fallen zusammen mit einer emotional geführte Debatte von GastronomInnen, die „händeringend“ nach Personal suchen, ArbeitnehmervertreterInnen, die schlechte Arbeitsbedingungen anprangern und Arbeitsminister Martin Kocher, der zwischen den Zeilen mehr Druck auf Arbeitslose verlangt.

Die Fronten sind verhärtet.

Die Debatte polarisiert. Und wird, so wird manchmal der Anschein erweckt, faktenbefreit geführt. Denn das Gesetz in Österreich lässt wenig Platz für die vorgeworfenen soziale Hängematte. Arbeitssuchende, die Jobs, die für sie als zumutbar gelten, ablehnen, wird das Unterstützungsgeld vom AMS (Arbeitsmarktservice) für einige Wochen gesperrt, erklärt Wirtschaftsforschungsinstitut-Ökonom (WIFO) Helmut Mahringer.

Wurden im ersten Halbjahr 2019 71.000 Strafen dafür verhängt, waren es im gleichen Zeitraum 2021 nur 51.000. Das ist schnell erklärt: Gibt es weniger Jobs, können auch weniger vermittelt werden.

Ein ungleiches Verhältnis

Im Juni 2021 waren 31.548 Personen in der Gastronomie und der Beherbergung als arbeitssuchend gemeldet. Auf sie fallen 16.166 offene Stellen. Liegt es an der Arbeitsunwilligkeit, dass GastronomInnen kein Personal für diese offene Stellen finden?

"Auch wenn das im Einzelfall vorkommen kann, sind die Gründe für die schwierige Personalsuche vielschichtiger und nicht in erster Linie durch mangelnde Arbeitsbereitschaft zu erklären“, so Mahringer und er bestätigt, dass Personalmangel in der Branche nichts Neues ist.

Auch Abgänge gehören zur Normalität.

Ein Drittel der Gastronomie- und Tourismusangestellten haben sich im vergangene Jahr von der Branche abgewendet, sagt WKÖ-Gastronomie-Spartenobmann Mario Pulker. Diese Abgänge sind durch die Arbeitsunsicherheit noch zusätzlich verstärkt worden.

Das ist kein rein österreichisches Phänomen. Vor allem im Bereich der SaisonarbeiterInnen decken üblicherweise Saisonniers aus osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten ein Gros der Stellen ab. Auch in dieser Gruppe haben sich viele Menschen umorientiert und fehlen nun. Zu groß war die Unsicherheit, ob die Saison stattfindet und zu groß waren die finanziellen Einbußen.

Dazu kommt, dass viele Betriebe ihre MitarbeiterInnen gekündigt, statt via Kurzarbeit behalten haben. Viele dieser Betriebe haben nun deutlich größere Probleme Personal zu finden, als jene, die das Personal behalten haben, erklärt AK-Experte Gernot Mitterer. Wer sich in Unsicherheit und Arbeitslosigkeit wieder gefunden hat, hat schnell weitere Nachteile zu spüren bekommen.

Einer davon ist das deutlich geringere Einkommen, dass man in der Arbeitslosigkeit zur Verfügung hat. Denn Trinkgeld macht für Gastro-MitarbeiterInnen, oft (nicht immer) einen wesentlichen Teil des Einkommens aus. Da es aber nicht versteuert wird, fließt es nicht in die Abgaben von Sozial- und Pensionsversicherung mit ein.

Das hat zur Folge, dass man im Arbeitslosengeld 55 Prozent des Grundgehalts bekommt, was in diesem Sektor nicht 55 Prozent des tatsächlichen Nettoeinkommens ist. Man steigt so verhältnismäßig deutlich schlechter aus. „Die Bedingungen sind im Allgemeinen in anderen Branchen attraktiver. Das ist nicht nur eine Frage des Lohnes, sondern auch der Umstände“, so Mahringer.

Erschöpfung und Unvereinbarkeit

„Hier fängt man an oder landet irgendwann“, erklärt Mahringer. Denn viele gehen, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr passen. Davon erzählt Carina M.: „Meine Leidenschaft war der Abendservice in der Spitzengastronomie. Das war eine sehr schöne Zeit, aber ich war wahnsinnig erschöpft und musste mich irgendwann fragen, ob ich eine Familie gründen will. Dieser Job und Kinder sind für mich unvereinbar.“ Sie hat sich nach vier Jahren von ihrer Karriere in der Gastronomie abgewandt und studiert nun Volksschullehramt.