Nicht nur ein Marketing-Gag: 1.890 Euro für den Designer-Sarg

Schrille Vögel können sich jetzt angemessen bestatten lassen. Genauso wie all jene, die für ihren Abschied das gewisse Extra suchen. Denn die Bestattung Wien hat zwei knallbunte Designer-Särge auf den Markt gebracht – mit Vogel und Kapuzineräffchen oder in Graffiti-Stil. 1.890 Euro kostet das Stück. Es handelt sich um „exklusive Unikate“, teilt Geschäftsführer Jürgen Sild mit und ergänzt: „Auf Kundenwunsch wird es auch in Zukunft weitere Graffitisärge geben.“

Denn die Nachfrage nach Individualität ist groß – auch beim Sterben. Für gewöhnlich ist es die Trauerfeier, bei der sich die Kundschaft kreativ auslebt. Doch auch bei der Sarg- und Urnenauswahl würden sich viele Angehörige zunehmend für außergewöhnliche Exemplare entscheiden.

Vor vier Jahren ging Privatbestatter Himmelblau mit Zellulose-Särgen an den Start – unter Bestattern auch gerne als „Kartonsarg“ betitelt. Diese kommen nur bei Kremationen, sprich Feuerbestattungen zum Einsatz, sind umweltfreundlich und günstig zugleich. 2024 gab es auch im Bereich der Urnen ein Update: Die Bestattung Wien brachte die Pilzurne auf den Markt – das Gefäß für klimabewusste Verstorbene, das sich innerhalb von nur 45 Tagen nach der Beisetzung vollständig zersetzt. Für Natur und Börserl gibt es also bereits einige Angebote – mit den Graffitisärgen kommt jetzt etwas Neues fürs Auge.