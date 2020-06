Neuschnee auf der Haut

1. Philipp Zeppelzauer: Trau dich. Auch wir hätten noch länger an der Marke arbeiten können, aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, da muss man die Idee schließlich durchziehen. Das ist dann ein tolles Gefühl. Laurin Akantisz: Irgendwann ist genug gesprochen worden. Dann muss es losgehen.

2. Philipp Zeppelzauer: Klein anfangen und langsam mit der Nachfrage zu wachsen gibt mehr Sicherheit, als von Beginn an mit hohen Erwartungen und Druck zu starten. Das gilt besonders dann, wenn man den Erfolg vom Projekt noch nicht abschätzen kann.

3. Maximilian Schmid: Wir sind sehr jung und wollten uns daher kein Geld leihen oder uns mit Krediten belasten. Wir haben alles, was wir investiert haben, aus eigener Tasche mit Nebenjobs vorfinanziert. Philipp Zeppelzauer: Was du alleine machen kannst, mach allein. Schon gar nicht wollten wir uns – wie es für manche in unserem Alter vielleicht so wäre – an unsere Eltern wenden.

4. Laurin Akantisz: Finde die passende Balance zwischen Geschäft und Kreativität. Es braucht ein Konzept, den klaren Überblick über Zahlen und Pläne, man muss aber auch dem Bauchgefühl genügend Freiraum geben.

5. Maximilian Schmid: Zu gründen kann anstrengend sein. Es gibt Durststrecken, in denen kaum etwas passiert. In diesen Phasen sollte man stolz auf die bisherige Entwicklung sein. Auch wenn niemand weiß, wohin die Reise geht, kann man bereits auf tolle, einzigartige Erfahrungen zurückblicken.