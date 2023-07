Neues Ranking: Wie innovativ Österreich wirklich ist

Österreich hat sich heuer im EU-Innovationsranking von Rang acht auf Platz sechs verbessert. Das zeigt das European Innovation Scoreboard 2023 (EIS) der EU-Kommission. Damit findet sich Österreich zwar noch nicht in der Gruppe der führenden Innovationsländer, führt aber die "Strong Innovators" an. Bildungs- und Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigte sich erfreut, wünscht sich jedoch den Sprung in die Top 5.

Warum die Innovationskraft eines Landes so wichtig ist? Weil sie laut Studien der Stanford Universität das wirtschaftliche Wachstum bestimmt und zwar zu 85 Prozent. Sich in die Riege der führenden Innovatoren einzugliedern, ist daher ein naheliegendes Bestreben. Die Spitze führen jedoch andere Länder an.