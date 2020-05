Neue Wege in der Lehrausbildung

Lehranfänger haben oft Schwächen was soziale Umgangsformen, Disziplin etc. anbelangt. Lehrbetriebe sind mit dieser „Erziehungsarbeit“ überfordert, daher braucht es überbetriebliche Strukturen: „Hier ist die Schweiz mit ihrem trialen Ausbildungssystem Vorbild“, erläutert Schlögl. So könnten etwa die vom Staat geförderten überbetrieblichen Ausbildungszentren (ÜAZ) diese Aufgabe übernehmen. Die ÜAZ wurden eigentlich dazu geschaffen, die Lehrstellenlücke zu schließen, weil es zu wenige Lehrplätze gab. Nun gibt es aber in manchen Regionen bereits einen Lehrlingsmangel.

Trotz des aufgezeigten Handlungsbedarfs bleiben die befragten Experten bezüglich Realisierung eher skeptisch. „Neben strukturelle und institutionelle Hürden lassen sich auch mentale Hürden ablesen“, heißt es in der Studie.