Neue Aufgaben für Verkäufer

Denn Kunden sind mobil geworden, sie schätzen ein nahtloses Ineinandergreifen von Online- und Offlineshopping sowie Applikationen für mobile Endgeräte. "Mehr als die Hälfte aller Kaufprozesse beginnt digital, auch wenn sie in der Filiale enden. Eine nachhaltige Omnichannel-Strategie ist kein Experiment sondern eine notwendige evolutionäre Weiterentwicklung des Geschäftsmodells", erklärt Martin Barzauner , CEO von Netconomy, das unter anderem bauMax in Sachen Omnichannel beraten hat. Von zu Hause aus Warenbestände checken, am Smartphone einkaufen oder Bestellungen im Geschäft retournieren, Kunden lieben es bequem. Omnichannel stellt diese Kundenperspektive in den Fokus: Denn wer hürdenfrei shoppt, shoppt mehr. Der Aufwand in Sachen Kommunikation, Vertrieb und Logistik ist freilich hoch. Doch laut dem SAP Bericht " The Race for Omnichannel Excellence", einer weltweiten Untersuchung, sagen 86 Prozent der befragten Unternehmen, dass bei Omnichannel die Vorteile von Investitionen die Probleme klar überwiegen. Zu den Vorteilen gehören für 74 Prozent höhere Umsätze, für über 60 Prozent stärkere Kundentreue/-akquisition und ein Wettbewerbsvorteil.