Richtig Netzwerken im Job: Fünf Tipps vom Experten

Weniger ist mehr

Ein gutes Netzwerk muss nicht unbedingt aus vielen Kontakten bestehen. Wichtiger ist es, sich auf die richtigen Kontakte zu konzentrieren. „Ich empfehle, bei maximal drei Netzwerken zu sein“, sagt Michael Mayer. „Einem Business-Netzwerk, einem Wissensnetzwerk und einem sozialen Verein.“

Wichtig bei der Auswahl der Netzwerke sei dabei die Frage, welche Netzwerke für einen selbst wirklich einen Nutzen bringen und wo man auch selbst einen Nutzen stiften kann. „Denn jene Leute, die sich engagieren und anderen helfen, die bekommen im Netzwerk eine gewisse Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit.“ Und dadurch käme relativ viel zurück, wie Mayer aus Erfahrung weiß. Sein Ziel: Jeden Tag mindestens einer Person auf irgendeine Art und Weise weiterzuhelfen.

Geben und Nehmen

Beim Netzwerken ist es nicht ratsam, sein Produkt verkaufen oder sein Unternehmen präsentieren zu wollen. „Das fördert neue Kontakte nicht“, sagt Mayer. Wichtiger sei es, von Anfang an eine Vertrauensbasis aufzubauen.

Am einfachsten gehe das, in dem man sich fragt, wie und wo man dem anderen helfen kann. Passionierte NetzwerkerInnen etwa verbinden Menschen miteinander, von denen sie glauben, dass sie sich gut ergänzen können oder voneinander profitieren. Wer anderen Menschen dabei hilft erfolgreicher zu werden, bleibt in guter Erinnerung. Und alles Gute kommt bekanntlich wieder zurück.

Hegen und Pflegen

Wer sich ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, muss dieses auch pflegen. Das heißt am Ball bleiben, den Austausch suchen und das sowohl auf virtueller Ebene als auch im richtigen Leben. „Ich beispielsweise gehe jede Woche zwei bis drei Mal mit Netzwerkpartnern essen. Und in Zeiten, in denen ich nichts anderes machen kann, beispielsweise beim Autofahren, telefoniere ich, frage bei meinen Kontakten nach, wie es ihnen geht und ob ich ihnen helfen kann“sagt Mayer.

Unternehmer- oder Wissensnetzwerken mit regelmäßigen Treffen beizutreten, könne auch helfen, Kontakte nicht aus den Augen zu verlieren.