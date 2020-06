Netzwerk für Personalchefs lädt zum Clubabend

Nach nur fünf Monaten ist die hr-lounge, das Netzwerk ausschließlich für Personalchefs in der „Region Ost“, auf 60 Mitglieder angewachsen. „Bemerkenswert ist, dass der Anteil an Frauen bei 47 Prozent liegt“, freut sich Initiator Josef Buttinger. Seit über vier Jahren besteht die hr-lounge bereits in Oberösterreich. Gemeinsam mit Medienpartner KURIER wurde im November das Netzwerk in der Region Ost ( Wien, Niederösterreich, Burgenland) gegründet.

Das Konzept bewährt sich: Alle sechs bis acht Wochen lädt ein teilnehmendes Unternehmen die Mitglieder zum Clubabend. Im Vordergrund steht der Austausch zwischen den Personalchefs, das Gastgeber-Unternehmen hat die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Am 22. Mai lädt die Gourmet Group, Österreichs Marktführer bei Catering- und Gastronomieservices, zum dritten Clubabend. Geschäftsführer Herbert Fuchs und Personalchef Peter Mossgöller werden die Mitglieder in die Kochtöpfe der größten Frischküche Europas blicken lassen.

INFO: Interessierte melden sich bei Josef Buttinger: office@hr-lounge.at. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Weitere Infos auf www.hr-lounge.at