Neoh-CEO über seine Schokoriegel: "Müssen den Preis unter Kontrolle bekommen"

Wäre man mit höherem Preis noch konkurrenzfähig? 90 Gramm Neoh-Riegel kommen auf vier Euro.

Wir werden Schritt für Schritt mit dem Preis runtergehen und damit die Zielgruppe größer machen. Irgendwann gibt es den Punkt, wo man sagt: Das schmeckt zu hundert Prozent gleich gut, hat den gleichen Preis und man weiß, es ist nicht nur nicht schlecht, sondern gesund. Warum sollte man dann noch das Standardprodukt kaufen?

Gesund ist ein gutes Stichwort – diesen Slogan haben schon viele Süßwarenerzeuger für sich beansprucht. Wie gesund ist Neoh wirklich?

Wir ersetzen Zucker mit Ballaststoffen. Ballaststoffe sind in unserer Ernährung total unterrepräsentiert. Warum? Weil sie eben nicht gut schmecken. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben Ballaststoffe aus Brokkoli, Agave oder Mais süß gemacht und in einen Schokoriegel gepackt. Die gesundheitliche Empfehlung sind 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Pro Produkt sind bis zu sieben Gramm enthalten. Da kommen wir wirklich in dem Bereich, dass es sogar gesundheitsfördernd ist. Ich selber esse über fünf Riegel am Tag.

Bei Kalorien und Fettgehalt gibt es trotzdem die Kritik, dass Neoh nur in Maßen konsumiert werden sollte.

Natürlich. Es ist kein Freibrief zum Endlos-Naschen. Wir liegen mit den Kalorien ungefähr 30 bis 50 Prozent unter herkömmlichen Produkten. Nur es lässt unseres den Blutzucker nicht ansteigen. Das heißt, der Heißhunger fällt weg. Eine Kalorienkontrolle kann immer nur über eine flache Blutzuckerkurve erfolgen.