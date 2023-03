Nannette Streicher: Ohne sie, wäre Beethoven nicht derselbe gewesen

"Nanette Streicher, née Stein"

nannte sich ihr Klavierbauunternehmen. Neben Anton Walter in Wien und John Broadwood & Sons in London war ihres eines gefragtesten Klavierfabriken Europas. Dort ließ später auch Beethoven seine erste "Hörmaschine" anfertigen. Ihre Beziehung zu Beethoven ist übrigens in zahlreichen Briefen festgehalten.

Streicher war zwar zeitweise als seine Haushälterin tätig (so wurde sie in der Geschichte auch oft beschrieben), aber sie lernten sich bereits als Jugendliche kennen. Sie wurde eine von Beethovens engsten Vertrauten, die er um Rat in Erziehungs- und Haushaltsfragen bat. Später unterstützte sie ihn auch als Krankenpflegerin.