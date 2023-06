Mogelpackung oder Tatsache: Wie viel Wahrheit in Employer Brandings steckt

Gleich vorweg: Wuzzler und die Vier-Tage-Woche werden es nicht richten. Das Employer Branding, bei dem sich ein Arbeitgeber als besonders attraktiv vermarkten will, verlangt weitaus mehr von Unternehmen ab. Dennoch ist es oft als Nischenprojekt in der Personalabteilung angesiedelt, merkt der Strategieberater Brand Trust an.