Mode No-Gos: Das sollten Sie niemals im Büro tragen

Die absoluten No-Gos am Arbeitsplatz

Diese sollen sich laut den Expertinnen nicht verändert haben. Nach wie vor gilt: Keine Kapuzenpullis, Flipflops, Spaghettiträger und Jogginghosen. „Durchsichtige, enge Kleider und kurze Röcke. Sexy hat gar nichts im Berufsleben zu suchen“, sagt Radon. Auch grelle Farben werden nicht empfohlen. Homeoffice ist da keine Ausnahme, allein schon, um sich so manche peinlichen Situationen zu ersparen. „Im Homeoffice sollte man so gekleidet sein, wie bei Face-To-Face Treffen. So kommt man in Arbeitsstimmung“, sagt Motsch. Sneakers, Jeans und Westen, so meinen die Expertinnen, seien in den entsprechenden Branchen absolut akzeptabel. Mit smart casual, also schicken Pullovern, Stoffhosen, Blusen und Hemden in neutralen Farben, könne man nichts falsch machen, sagt Motsch.

Die FFP2-Masken als Accessoire?

„Masken in abgestimmten Farben bringen Frische und Farbe hinein. Sie sind heutzutage das Erste, was man vom Gesicht sieht“, meint Radon.