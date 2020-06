Mithalten mit Kundenwünschen

Experten sind sich einig: In Kaufhäusern funktioniert das mit Luxus und Emotion. Das Shopping Center braucht einen Mehrwert, muss überraschen und begeistern. Wiens größtes Shopping Center etwa, das Donauzentrum (DZ), beherbergt 260 Shops, hunderte Menschen verkaufen hier, wollen bewegen. Auch hier will man mehr bieten als einen ausgewogenen Laden-Mix und nette Atmosphäre. Der Mehrwert sind etwa Handyladestationen, Gratisparken oder eine persönliche Einkaufsberatung, heißt es aus dem Centermanagement. Luxus mögen die Kunden. Er verkauft sich und das immer – trotz Krisen und dunkler Prognosen. Der neueste Kaufhaus-Coup: In München entsteht gerade das vier Sterne Kaufhaus MFI. Es bietet Schuhputzservice an, am Eingang wird Kunden das Auto abgenommen und eingeparkt.

Verkäufer sind bei diesem Wandel dazu angehalten, ihre Verkaufstaktiken anzupassen. Daniel H. Pink rät: Bei einem großen Angebot an Waren sollten sie im Kundengespräch nur eine kleine Auswahl vorstellen. Denn sonst neigen Kunden zu Überforderung und möchten erst gar nicht kaufen. Ein weiterer Tipp: Ehrlich kleine Mängel am Produkt verraten, anstatt viele schmalzige Vorteile aufzählen. Das schafft Vertrauen zwischen Verkäufer und Kunde und dieser wird dazu geführt, sich (vermeintlich) selbst für das Produkt zu entscheiden.

"Kunden zeigen in einem Einkaufszentrum viel eher Bereitschaft, in einen Shop hineinzugehen, als etwa auf einer Einkaufstraße. Doch die Kunst hier ist, sie binnen weniger Sekunden auch zu Kunden zu machen – sonst gehen sie genauso schnell wieder weiter, die Konkurrenz ist hier schließlich groß", sagt Kurt Stefan, Franchisenehmer von "Superdry" im DZ. An seinem Laden gehen täglich rund 500 Kunden vorbei.

Das Verkäuferprofil sei für den Unternehmenserfolg entscheidend. "Ein guter Verkäufer weiß, wann er den Kunden ansprechen soll. Die goldene Regel ist: Sobald er das Produkt in Händen hält, ist das sinnvoll." Bedeutet auch gleichzeitig, dass es nicht immer ein aktives Verkaufsgespräch braucht. "Das Wichtigste ist das Wissen um das Produkt. Der Rest des Verkaufens ist Intuition."