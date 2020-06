Mit voller Kraft kreativ

Die Boston Consulting Group hat am Dienstag ein Ranking veröffentlicht, das viele Unternehmen nachdenklich stimmen wird: Denn sie sind nicht dabei.

1500 Manager auf der ganzen Welt wurden für die „The Most Innovative Companys 2014“ Liste gefragt, welche Unternehmen für sie am innovativsten sind. Unter den Top 50 die Altbekannten – unter anderem Apple, Google, Facebook.

Innovation ist heute das Must-Have im Visions-Papier. Immer mehr Firmen wollen Neues kreieren, Bürokratie einbremsen, den kreativen Geist ihrer Mitarbeiter entfachen, um Bahnbrechendes und nicht zuletzt Wettbewerbsvorteil-Sicherndes entstehen zu lassen. Allein, vielen Unternehmen gelingt das nicht. Sie scheitern an der Unsicherheit und kehren in bekannte Pfade zurück. Die Erfolgsrezepte jener Firmen, die Innovation tatsächlich erfolgreich leben, sind gut behütet. Abgesehen von Biografien liest man wenig von den Strategien kreativer Geister.

Ein Kreativer spricht nun doch. Er heißt Ed Catmull und ist Mitbegründer und Präsident der Pixar Animations Studios und der Walt Disney Animation Studios. In seinem Buch „Die Kreativitäts-AG“ beschreibt er, wie Firmen „die unsichtbaren Kräfte überwinden, die echter Inspiration im Wege stehen.“ Wie das geht, weiß er. Für seine kreative Leistung im animierten Video-Bereich holte er fünf Oscars, Pixar als Unternehmen zwölf.