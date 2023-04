Mit Sport in der Arbeit anderen helfen: Dieses Unternehmen macht es vor

Gespendet wird immer dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen bestimmten Punktestand erreicht haben. Zusätzlich zu den 300.000 Euro, die kürzlich für die Soforthilfe zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet wurden, werden mit den freigeschalteten Spendengeldern ausgewählte internationale Hilfsprojekte unterstützt:

Darunter die Soforthilfe für Familien in Not vom Österreichischen Roten Kreuz und von Unicef das digitale Lern-Center "Back to School" sowie das "Blue Dots"-Center in Rumänien, das vor allem geflüchteten Frauen und Kindern in Rumänien Schutz, Grundversorgung und Gesundheit bieten möchte. In Summe plant der voestalpine-Konzern so eine maximale Spendensumme von 700.000 Euro bedürftigen Menschen zugutekommen lassen.