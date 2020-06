Mit dem KURIER-Stipendium zum Master

Führungskräfte brauchen Praxis – und eine fundierte Ausbildung. Der Fokus des Master-Lehrgangs "Kommunikation und Management" liegt deshalb auf der persönlichen Weiterentwicklung, um als Führungskraft fundiert entscheiden zu können. Der KURIER und die Donau-Universität Krems vergeben zwei Teilstipendien (Gesamtwert 13.900 Euro):

Zielgruppe sind Personen in Führungsposition. Das Studium dauert vier Semester und ist berufsbegleitend und startet am 22. Oktober in Krems.

Voraussetzungen ist ein akademischer Abschluss oder adäquate Qualifikation (mehrjährige Berufserfahrung), ein Mindestalter von 24 Jahren.

BEWERBUNG: Ein 2-seitiges Essay: Die Bewerber sollen ein 2-seitiges Essay zum Thema "Kommunikation als Schlüsselkompetenz für Führungskräfte".

Wie beziehen Sie diese Aussage auf Beobachtungen in Ihrer Umgebung?





plus: Letter of Intent, Bewerbung unter:

www.donau-uni.ac.at/jokom/km.

Frist: 19. 9. 2012. Keine Barablöse, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.