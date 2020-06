Mentoring 2012: Noch mehr Wegbegleiterinnen

Los geht’s! Ein Jahr lang steht Ihnen ab November eine Mentorin zur Seite, ein Jahr lang können Sie von den Erfahrungen einer Top-Frau profitieren. Für die Teilnahme an der Mentoring-Aktion schicken Sie bitte Ihren vollständigen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben ausschließlich per eMail an

meinementorin@kurier.at

Und dann? Sie können sich nur für eine einzige Mentorin bewerben – bitte schreiben Sie den Namen Ihrer Wunsch-Mentorin in den eMail-Betreff. Der Einsendeschluss ist der 16. September 2012. Die Bewerbungen werden in den kommenden Wochen von den Mentorinnen gesichtet und ausgewählt, die Zu- bzw. Absagen erhalten Sie bis 20. Oktober per eMail.