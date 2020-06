Mentoring 2012: Jetzt bewerben!

Los geht’s! Ein Jahr lang steht Ihnen ab November eine Mentorin zur Seite, können Sie von den Erfahrungen einer Top-Frau profitieren. Für die Teilnahme an der Mentoring-Aktion schicken Sie Ihren vollständigen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben ausschließlich per eMail an meinementorin@kurier.at.

Und dann? Sie können sich nur für eine einzige Mentorin bewerben – bitte den Namen Ihrer Wunsch-Mentorin in den eMail-Betreff schreiben.

Der Einsendeschluss ist der 16. September 2012. Die Bewerbungen werden von den Mentorinnen gesichtet und ausgewählt, die Zu- bzw. Absagen erhalten Sie bis 20. Oktober per eMail.

Die Mentoring-Aktion vom Frauennetzwerk club alpha in Kooperation mit dem KURIER, unterstützt von ja!Natürlich, findet heuer zum zweiten Mal statt. club alpha wurde 1987 gegründet, ist überparteilich, Zielgruppe sind Frauen, die sich in der Gesellschaft engagieren wollen.