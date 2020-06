Mein Meister-Werk: Handwerker in der Denkmalpflege

Schmeiser restauriert alten Stein. Er hat die Bildhauerei nicht an der Akademie, sondern in der Berufsschule gelernt. Manchmal sagt er daher auch: "Ich bin ein Handwerker in der Denkmalpflege."

Sein Betrieb besteht seit dem Jahr 1964, wurde von seinem Vater gegründet. Selbst hat er ihn 1988 übernommen. Und inzwischen lassen auch zwei seiner drei Söhne in seiner Firma keinen Stein auf dem anderen. Zu den Söhnen, vor allem zu seinen Kunden sagt der Meister gerne: "Was wir schaffen, das bleibt. Steine erheben den Anspruch auf Ewigkeit." Auch seine Referenzliste erhebt Anspruch auf eine gewisse Ewigkeit. Allererste Adressen der Republik sind darunter. Schmeiser tut sich schwer, seine bisherigen Highlights aufzuzählen. Er hat da irgendwie den Überblick verloren.

Wir helfen ihm gerne. Stolz sein kann er etwa auf die Komplettsanierung der Steinfassade des Palais Ferstel. Auch nicht von schlechten Eltern: Im Innenhof der Evangelischen Schule auf dem Karlsplatz hat er die Fenster wieder mit Stein umrandet – so wie das ursprünglich der dänische Architekt Theophil Hansen vorgesehen hatte. In der ägyptischen Sammlung des Kunsthistorischen Museums hat er die Kultkammer umgebaut und in der Antiken- Sammlung den Steinboden saniert.