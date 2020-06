Mein Meister-Werk: Der Virtuose an seiner Werkbank

Tradition ist ein großes Wort, das heute inflationär verwendet wird. Daher muss längst zwischen Tradition und echter Tradition unterschieden werden.

Und was, bitteschön, soll dann echte Tradition sein? Na, zum Beispiel das, was der Wiener Kunstspengler Ludwig Kyral in seiner Werkstatt mit den Werkstoffen Messing, Kupfer, Zink und rostfreiem Stahl alles in die Welt setzt.