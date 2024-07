Mehr Studienplätze für Soziale Arbeit: Warum das kein brotloser Beruf ist

An der FH Campus Wien gibt es ab 2025 30 Plätze mehr für den berufsbegleitenden Bachelor Soziale Arbeit und 10 Plätze mehr für den Master Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit. Warum es noch mehr Studienplätze bräuchte und welche Karrierechancen eine Ausbildung zur Sozialpädagogin oder zum Sozialpädagogen bietet, erklärt die stellvertretende Studiengangsleiterin Verena Musil.

KURIER: Das Studium Soziale Arbeit an der FH Campus Wien wurde aufgestockt. Was gab den Anstoß?

Verena Musil: Es gibt viel zu wenig Fachkräfte in diesem Bereich. Wir sind schon lange laut, dringend mehr bundesfinanzierte Studienplätze zu brauchen. Die MINT-Fächer blühen schon lange, die sozialen Fächer sind immer unterrepräsentiert.

Sind die insgesamt 40 zusätzlichen Plätze nun ausreichend?

Es ist eine wunderbare Geste in die richtige Richtung. Aber vor allem für Wien ist es noch ein bisschen zu wenig. Weil es einfach viel mehr Jugendarbeit, Schulsozialarbeit oder Arbeit im Bereich der Hochaltrigkeit braucht. Wien ist so überrepräsentiert an Menschen. Es gibt so viele Themen wo die soziale Arbeit notwendig ist und wo es gerade in Wien viel mehr Bedarf gäbe.

Wie hoch ist denn die Nachfrage bei den Studierenden?

Viel, viel größer. Wir haben gut vier bis zehn Bewerberinnen und Bewerber auf einen Studienplatz pro Jahr.

Wie viele Plätze gibt es insgesamt?

In der Vollzeitform sind es 120 Plätze, in der berufsbegleitenden, inklusive der aufgestockten Plätze 65. Es bräuchte aber mindestens 80 bei den berufsbegleitenden Studienplätzen.