Mehr Geschäft durch Klimawandel: Oberösterreichs Weinbauern auf dem Vormarsch

„Vor 40 Jahren wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Wolfgang Költringer. Er ist seit 20 Jahren Winzer in Oberösterreich und spricht von seinem Veltliner und seinem Rosé: Im Innviertel angebaute Weine, die früher, als das Klima noch kühler war, weit mehr Säure enthalten hätten, als das heute der Fall ist.

Denn der Klimawandel spielt Oberösterreichs Weinbauern in die Karten. Der Wein, der an Költringers Standort in Weilbach wächst, profitiere von der Trockenheit.