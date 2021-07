MCI-Rektor Andreas Altmann: „Mit den Studis in einem Boot“

Blicken wir noch einmal auf die vergangenen 25 Jahre. Haben Sie in Forschung und Universitäten einen Paradigmenwechsel erlebt?

Die Forschung an der Uni ist unheimlich wichtig. Aber sie fokussiert stark auf Grundlagenforschung und richtet sich an eine Wissenschaftsgemeinschaft. Das sieht man schon an wissenschaftlichen Karrieren. Es zählt faktisch nur die Publikationsliste. Auch in der Forschungsförderung wird fast nur darauf geachtet, wo jemand publiziert hat. Dieser Fokus hat sich noch verstärkt. Auf der anderen Seite stehen wir, die Lösungen und Antworten auf konkrete Probleme der Wirtschaft und Gesellschaft geben. Diesen Paradigmenwechsel sehe ich jedenfalls.

MINT-Bereiche sind männerdominiert. Was muss eine Einrichtung wie das MCI tun, um Frauen in die Technik zu bringen?

Rollenbilder müssen verändert werden, da geht es auch um Bildsprache, Vorbilder und Namen von Studienfächern. Die Eignung dafür von Frauen muss unterstrichen werden und Frauen müssen sich stärker abgeholt fühlen. Das ist auch bei Infobroschüren für Studiengänge wichtig. Es ist zum Beispiel so , dass sich mehr Frauen bewerben, wenn ein Fach Technologie statt Technik heißt.

Wo müssen Bildungseinrichtungen wie das MCI ansetzen, um Herausforderungen, wie die Energiewende anzugehen?

Wir haben als Forschungs- und Bildungseinrichtung einen gesellschaftlichen Auftrag. Viele junge Menschen gehen durch unsere Hände, dadurch haben wir einen enormen Hebel, Menschen zu sensibilisieren und zu befähigen.

Sie sind seit 25 Jahren Rektor des MCI. Wie hält man sich so lange in einer Position. Haben Sie noch andere Karriereziele?

Es ist wohl eine Mischung aus Leidenschaft, Überzeugung und Unvernunft an etwas festzuhalten, woran man glaubt. Es ist nicht so, dass ich nicht ab und an einen Preis dafür gezahlt habe: Die Familie kam nicht selten zu kurz, ich hab meine Gesundheit ordentlich strapaziert. Aber ich habe daran geglaubt, deswegen habe ich auch das eine oder andere verlockende Angebot ausgeschlagen. Wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, gibt man sie dann auf?