Markus Hengstschläger über Popularität und Antrieb

Nein, Frösche habe er nie gequält, obwohl er praktisch am Land aufgewachsen ist, in Oberösterreich, die Großeltern alle Bauern waren. Aber die Naturwissenschaft war es immer, die ihn interessiert habe. Der Beruf des Wissenschafters war für den Buben Hengstschläger nie absonderlich: Der Vater war Jurist, Uni-Professor und Rektor, die Mutter Lehrerin. „Naturwissenschaft ist mein Talent, ich habe nicht wirklich andere“, sagt Hengstschläger. Bei der Auswahl des Studiums ist für ihn „unheimlich viel Glück und Zufall im Spiel. Ich darf jeden Tag das machen, was mich am meisten freut.“

Als Genie sieht sich der Ausnahmewissenschafter überhaupt nicht. Auch nicht als Streber, obwohl er im Studium immer besonders gute Noten hatte und besonders früh dran war: Doktor mit 24, Uni-Professor mit 29. Das brachte am Anfang der Karriere große Vorteile: „Ich war so jung, dass es bei manchen Bewerbungen kaum Alternativen gab.“ An der Uni zu bleiben war für ihn eine der wichtigsten Weichenstellungen überhaupt. „Ich habe das lange überlegt. Der Markt war damals völlig offen. Viele Branchen hatten Interesse an Genetikern, viele Angebote kamen. An der Uni war kein großes Gehalt zu erwarten, auch nicht Ruhm und Ehre und Aufstieg.“ Trotzdem: Die Universität wäre damals hoch angesehen gewesen, das Geld war ihm nicht so wichtig. „Ich wollte die freie Wissenschaft. Und die Arbeit mit den Patienten.“ Das sei heute sein größter Treiber, wenn er sich im Job auch vierteln muss.