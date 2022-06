Manager machen Musik und sammeln 42.000 Euro für Licht ins Dunkel

Wenn Laien ins Rampenlicht treten, ist die Nervosität gemeinhin groß. So fiebern die Initiatoren von „Managerinnen und Manager machen Musik“ alljährlich schon Monate zuvor bei Planung, Einladung und vor allem intensiver Probenarbeit dem großen Abend entgegen. So nervenaufreibend wie für die 15. Ausgabe der alljährlichen Charity-Veranstaltung im Rahmen der „Seitenblicke Night Tour für Licht ins Dunkel“ war es aber noch nie. Geplanter Termin: der 25. November. Zwei Wochen vorher musste pandemiebedingt abgesagt und auf 25. Jänner verschoben werden. Doch es sollte auch da nicht sein, die Zahlen zur Pandemie machten es nötig, dass die Initiatoren Thomas Zanyath (Versicherungsbüro Team Zanyath und Erfinder der Eventserie), Christine Marek (CM Consulting) und Martin Himmelbauer (Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner) mit kühlem Kopf und schwerem Herzen verschieben mussten.

Umso größer war die Freude, als es nun am 31. Mai endlich so weit war und „Managerinnen und Manager machen Musik“ im Wiener Metropol über die Bühne gehen konnte. Eine höchst ambitionierte Runde an Freunden und Wegbegleitern sorgte auch diesmal wieder für einen abwechslungsreichen Abend im Dienste des guten Zwecks, darunter: Peter Kleemann (Flughafen Wien), Susi Wildling (VAMED), Lukas Pohl (Haus der Barmherzigkeit), Manfred Bartalszky (Wiener Städtische Versicherung), Werner Fischl (PremiQaMed), Martina Hacker (ÖBB), Martin Brodey (DORDA Rechtsanwälte), Eva Radinger (Licht ins Dunkel), Vocal Coach Monika Ballwein und Cellist Christoph Stradner.

So bewährt wie das Konzept ist auch die Location: Abermals stellte Peter Hofbauer sein Theater Metropol zum Selbstkostentarif zur Verfügung. Und für einen professionellen instrumentalen Background sorgten einmal mehr Kapellmeister und Arrangeur Clemens Schaller & Band, durch den Abend führte mit viel Charme und Witz Eva Pölzl.