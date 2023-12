4 Dinge, die sich Manager von Designern abschauen sollten

1. Verstehe den Kunden besser als er sich selbst

Am Anfang eines Designprozesses ist selbst den Designern nicht klar, was am Ende herauskommt, sagt Roth. „Wir agieren ergebnisoffen und finden so die besten Lösungen.“ Die Wünsche des Kunden sind also nur der erste Ansatz. Den Mehrwert schaffen Designer, indem sie hinter die Kulissen blicken, nachfragen, und so Zukunftsvisionen realisieren, die zuvor nicht auf der Hand lagen.

Manager könnten diese Herangehensweise bei Kunden und Mitarbeitern anwenden. Sich auf Augenhöhe begeben, versuchen, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und ein Problem von der Innen- als auch Außenansicht betrachten. „Es ist der empathische Akt, der den Unterschied macht“, erklären die Expertinnen.