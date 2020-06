Man darf eben nicht alles fragen

Der Bewerber war irritiert. "Wie läuft Ihre Ehe und wie teilen sich Ihre Frau und Sie die Kinderbetreuung?" – mit dieser Frage erwischte ihn der Personalchef auf dem falschen Fuß. Was sollte er jetzt sagen? Muss er überhaupt eine Antwort über sein Privatleben geben? Er blieb bei der Beantwortung an der Oberfläche. Aber der Personalchef setzte nach: "Wo haben Ihre Eltern gearbeitet und was haben Ihre Großeltern gemacht?" Das Gespräch empfand der Bewerber ab nun atmosphärisch nicht mehr gut. Die Verunsicherung war groß, die Souveränität verloren. Gleichzeitig stellte sich Gewissheit ein: "In dieser Firma will ich nicht arbeiten."

Während manche Fragen also einfach nur unangenehm sind – wie das eingangs erwähnte Abfragen der Familienhistorie, oder Fragen wie "Wieso haben Sie Ihren vorigen Arbeitgeber verlassen?" oder "Was ist Ihr größter Fehler?" – sind andere per Gesetz verboten. Das sind Fragen zu den Themen Schwangerschaft und Kinderwunsch, Parteizugehörigkeit, Vorstrafen, Gesundheitszustand, sexuelle Neigungen und Behinderungen. Ausnahmen gibt es bei direkter Relevanz für die Arbeit. Wird man etwa bei einer Partei vorstellig (ein sogenannter Tendenzbetrieb), ist die Frage nach der Parteizugehörigkeit erlaubt.

Denn: Grundsätzlich dürfen nur Fragen gestellt werden, die in Bezug zur angestrebten Tätigkeit stehen und die Eignung des Bewerbers beleuchten. Also Fragen nach der Ausbildung, den bisherigen Tätigkeiten und nach Kenntnissen und Fähigkeiten. Hier muss der Bewerber auch wahrheitsgemäß antworten.

In der exklusiven Situation eines Vorstellungsgesprächs sind Interviewer mitunter grenzwertig. "Der Arbeitgeber will sich genau über den Bewerber informieren, weil er sein wirtschaftliches Risiko gering halten möchte", erklärt Personalberaterin Manuela Lindlbauer. Sie beschreibt den Trend im Personalwesen mit "Hire for attitude, train for skills", weshalb die Persönlichkeit des Bewerbers wichtiger geworden ist. Im Jobinterview will die Firma herausfinden, ob das Wertesystem des Interviewten mit dem der Firma zusammenpasst. Sie rät deshalb, "persönliche Fragen nicht zu persönlich zu nehmen – und keine bösen Absichten dahinter zu vermuten."