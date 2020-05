Mafiatipps: Sieben von 88 Lektionen

Tun Sie das, was Sie tun, wirklich gerne und Sie werden keinen einzigen Tag in Ihrem Leben arbeiten.

Mafiosi gehen nicht in Rente. Der Grund: Sie würden für den Job sterben. "Ich selbst liebte es, ein Mafioso zu sein. Das bestimmte mein ganzes Dasein und jede Minute meiner Wachzeit. Zwingen Sie mich etwas zu tun, das mir keinen Spaß macht, und ich bin ein faules Arschloch", schreibt Ferrante. Ein Indiz dafür, dass der Job der richtige ist: Man macht Überstunden, ohne es zu bemerken. Also suchen bis das eintritt.



Mafiosi machen keine Notizen: Trainieren Sie Ihr Gedächtnis.

Schriftliche Beweisspuren haben schon so manchem Geschäftsmann das Genick gebrochen - nicht nur in der Unterwelt. Je weniger Infos aufgeschrieben werden, desto besser. Wie sich Mafiosi trotz der Hunderten von Mitgliedern, Partnern und Ermittlern jeden Namen, Geburtstag und auch noch das Nummerntaferl merken können? Mit Mnemotechnik. "Folglich werden Spitznamen als Gedächtnisstützen verwendet: Johnny Blaue Augen, Greg die Nase, Paulie der Tippzettel. Das ist Mnemotechnik", schreibt Ferrante.