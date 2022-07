Lust auf gute Ablenkung? Unsere Serien-, Podcast- und Buch-Tipps

„King of Stonks“, Netflix (sechs Folgen)

„Diese Serie handelt vom größten Finanzskandal der deutschen Geschichte“, so startet die Serie, die sich rund um das fiktionale Start-up-Unternehmen CableCash dreht. An dessen Spitze strahlt Magnus A. Cramer, der deutsche Wolf of Wallstreet. Gleich hinter ihm reiht sich COO Felix Armand, ein junger Tech-Nerd aus Österreich und durchtriebenes Genie, der das Geschäft am Laufen hält, während Cramer das Lob einholt. Die beiden Protagonisten haben in der Serie mit der Mafia, Geldwäsche, Journalisten und Drogen zu kämpfen. King of Stonks ist eine Wirecard-Satire, die mit viel Humor und eiskalter Ehrlichkeit, Kritik an der Finanzbranche übt.