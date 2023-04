L'Oréal wächst weiter, aber wer gehört bereits zum Riesenkonzern?

Genau hier erkennt man die Reichweite von L'Oréal. Denn unter diese Kategorien fallen Marken wie: essie, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, CeraVe, La Roche-Posay, Roger&Gallet, SkinCeuticals, Vichy, Redken, Shu Uemura Art of Hair, Biotherm, Diesel, Giorgio Armani, Yuesai, Youth to the People, Helena Rubinstein, Kiehl’s, Lancôme, Maison Margiela, Urban Decay, Viktor&Rolf und Yves Saint Laurent.

Auch Nestlé ist im Spiel

Die Zusammenarbeit von Nestlé und L'Oréal hat eine lange Geschichte. So starteten sie etwa eine Forschungskooperation mit Laboratoires Innéov und das Pharmaunternehmen Galderma. Viel mehr verbinden sie jedoch Nestlés Anteile an L'Oréal.